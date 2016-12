Ingegnere Google sceglie di vivere in un parcheggio: "Così risparmio tempo e soldi"

Brandon lavora come ingegnere per Google e ha scelto di vivere il più possibile vicino all'azienda. Comprato un camion, dal 2006 il 23enne alloggia nel parcheggio della multinazionale nella Silicon Valley a San Francisco . Lui stesso racconta la storia sul suo blog: la scelta ha un solo obiettivo risparmiare soldi e tempo. E anche evitare lo stress del percorso in auto su strade trafficate.

Arrivato dal Massachussets nel maggio del 2006, Brandon ha iniziato a cercare un appartamento ma si è accorto che avrebbe dovuto pagare quasi 2.000 dollari al mese. Oltre all'alto costo dell'affitto, il ragazzo avrebbe sprecato anche tempo prezioso durante il tragitto, spesso trafficato, per andare al lavoro.



Da qui l'idea risolutiva. Il 23enne ha acquistato un camion Ford da 10mila dollari, ci ha messo una cassettiera, un letto, un appendiabiti e qualche altro oggetto e ha trasformato il mezzo nella sua casa. Doccia, palestra e mensa sono all'interno di Google perciò "visto che non sono mai a casa e sempre al lavoro - ha ammesso Brandon - perché dovrei volere un appartamento?". L'unica spesa è per l'assicurazione del camion, circa 121 dollari, e per questo il ragazzo si chiede:"Sto risparmiando il 90% e mettendo via i soldi per il futuro. Perché dovrei smettere?"