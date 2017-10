Influenza aviaria, Hong Kong blocca le importazioni di polli da Milano

La disposizione da parte di Hong Kong è arrivata in seguito alla notifica, arrivata dalla World Organization for animal health, in merito a un focolaio altamente patogeno di influenza aviaria H5n8 nell'area di Milano. Il blocco riguarda polli e uova.



Un portavoce dell'Autorità alimentare di Hong Kong ha spiegato che nei primi nove mesi del 2017 il protettorato ha importato dall'Italia circa 1.300 tonnellate di carne di pollo congelata e circa 12mila uova. "Abbiamo contattato le autorità italiane sul caso e seguiremo con attenzione le informazioni sui focolai di influenza dell'aviaria", ha detto il portavoce, per il quale "saranno adottate tutte le azioni appropriate in risposta agli sviluppi della situazione".



L'Autorità sulla sicurezza alimentare di Hong Kong ha già preso misure simili il 18 settembre per un altro caso di aviaria che si era diffuso nella provincia di Padova.