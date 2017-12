Indonesia, terremoto di magnitudo 6.5: vittime ed edifici crollati

La gente è scappata fuori dagli edifici in preda al panico in molte aree dell'isola, mentre le immagini mandate in onda dalle televisione mostravano un intenso traffico automobilistico nelle aree costiere. Il portavoce dell'agenzia locale per il contenimento dei disastri, Sutopo Purwo Nugroho, ha parlato di morti, senza però fornire altri dettagli, aggiungendo che alcuni edifici sono venuti giù nella città di Tasikmalaya a ovest di Giava e in diversi distretti occidentali dell'isola.