Allarme dall'ambasciata Usa in Indonesia, che ha messo in guardia su possibili minacce contro banche e hotel in qualche modo legati agli Stati Uniti a Surabaya, la seconda citta' del Paese. Il portavoce della polizia indonesiana il generale Agus Riyanto ha detto di non essere al corrente di nessuna minaccia terroristica contro interessi americani, ma ha comunque annunciato che il livello di allerta sarà alzato.