Indonesia respinge appello francese

Un tribunale indonesiano ha respinto l'appello di un cittadino francese condannato alla pena capitale per reati di droga. Il tribunale amministrativo di Giacarta ha affermato che non ribalterà il rifiuto presidenziale di clemenza per Serge Atlaoui. Il suo caso ha attirato l'attenzione nazionale in Francia, che si oppone con vigore all'esecuzione. L'uomo è stato arrestato nel 2005 per presunto coinvolgimento in una fabbrica di ecstasy a Giacarta.