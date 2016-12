Indonesia: morsa da un cobra durante un concerto, muore poco dopo

Tragedia durante un concerto in Indonesia, dove una cantante durante il suo show ha perso la vita a causa del morso di un cobra che era sul palco per l'esibizione. Irma Bule, questo il nome dell'artista, stava cantando affiancata dai rettili come solito fare nelle sue performance, finché non ha pestato la coda ad un esemplare di cobra di nome Rianti, che ha reagito mordendola. La donna ha provato a continuare come se nulla fosse accaduto, ma dopo 40 minuti è collassata. Nulla hanno potuto i soccorsi.