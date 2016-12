Indonesia, il vulcano Sinabung fa tremare l'Isola di Sumatra: abitanti evacuati

Prosegue in Indonesia l'allarme per il vulcano Sinabung, nell'Isola di Sumatra. Una potente esplosione seguita dalla fuoriuscita di gas ha fatto tremare i villaggi circostanti. Le autorità stanno monitorando il cratere mentre è stata diramata la massima allerta, già la settimana scorsa. Le popolazioni locali sono state evacuate dalle zone più pericolose, che si estendono per sette chilometri verso il sud-est del cratere.