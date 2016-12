Indonesia, frana nell'isola di Sumatra: morti almeno 15 studenti

Tragedia in Indonesia: almeno 15 studenti in vacanza nella località turistica delle cascate di Sibolangit, nel nord dell'isola di Sumatra, sono morti in seguito a una frana provocata dalle forti piogge. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui il numero delle vittime potrebbe salire. Quattro risultano ancora dispersi e si presume siano intrappolati sotto il fango. Circa 300 persone si sono unite alle ricerche, tra cui studenti e volontari.