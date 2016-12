Indonesia, erutta il vulcano Raung Chiusi 5 aeroporti, turismo in tilt

Cinque aeroporti in Indonesia sono stati chiusi a causa dell'eruzione del vulcano Raung, nella parte orientale dell'isola di Java: lo riporta la Bbc online, sottolineando che tra gli scali interessati c'è anche quello di Bali. Per il secondo giorno consecutivo molti voli tra Bali e l'Australia sono stati cancellati, provocando forti disagi per migliaia di turisti.