Indonesia, crolla una balconata alla Borsa di Giacarta: feriti

Una balconata all'interno della hall della Borsa valori di Giacarta è crollato ferendo un numero ancora imprecisato di persone. "Stiamo indagando sulle cause del crollo ma per ora le nostre priorità sono i feriti", ha fatto sapere il portavoce della polizia indonesiana citato da Metro Tv. Al momento non vi sono notizie di morti: i filmati trasmessi dalle televisioni mostrano diverse persone distese a terra.