Indonesia, camminata della vergogna di due turisti: "Sono un ladro: non fare come me"

"Sono un ladro: non fare come me": la scritta imbarazzante è stata portata al collo da un uomo e una donna australiani mentre sfilavano per le strade di un piccolo centro dell'isola Gili Trawangan in Indonesia. I due sono stati costretti alla fatidica "camminata della vergogna" per aver rubato due biciclette. La pratica punitiva sembra essere usata con regolarità dalle forze locali per dissuadere altri a imitare il reato dei colpevoli.