Indonesia, bomba molotov davanti a chiesa: feriti quattro bambini

Quattro bambini sono rimasti feriti nell'esplosione di una bomba fuori da una chiesa nel Borneo, in Indonesia centrale. Secondo la ricostruzione della polizia, l'esplosione è stata provocata da una molotov lanciata da una moto in corsa contro il parcheggio della chiesa a Samarinda. L'uomo alla guida è stato arrestato, i bimbi sono stati ricoverati in ospedale.