Indonesia, aeroporto di Bali chiuso per eruzione vulcano Agung

L'aeroporto di Bali, in Indonesia, è stato chiuso a causa dell'eruzione di cenere in corso dal vulcano Agung, lo stesso che a novembre aveva causato disagi allo scalo per settimane. Le autorità aeroportuali hanno fatto sapere che sperano di poter riprendere le operazioni in serata. L'ultima massiccia eruzione dell'Agung, distante circa 70 chilometri dall'aeroporto, risale al 1964, quando morirono oltre 1.700 persone.