Indonesia, 25enne ingoiato vivo da un pitone

Un indonesiano di 25 anni è stato ingoiato da un pitone reticolato di sette metri nella foresta sull'isola di Sulawesi, in un evento rarissimo per un rettile che è noto per nutrirsi di piccoli mammiferi come scimmie e maialini. Lo riportano i media locali, con un video diffuso online dal sito Tribun Timur.