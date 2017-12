Indiscrezioni su accordo Brexit, May: "Stiamo ancora negoziando"

"Niente è concordato fino a quando tutto sarà concordato". La premier inglese Theresa May risponde così ai giornalisti britannici, sulle voci di un'intesa ormai raggiunta con l'Ue nei negoziati sulla Brexit sul punto preliminare chiave del conto del divorzio. "Stiamo ancora negoziando" con Bruxelles, ha precisato, pur senza negare progressi. Sulle cifre, la May ha detto di "non riconoscere" al momento i 45 o 55 miliardi di euro di cui scrive la stampa.