Indipendenza Catalogna, Tajani: "Nessun Paese Ue la riconoscerà"

"Sia chiaro: nessuno Stato membro dell'Unione europea riconoscerà la Catalogna come Paese indipendente". E' quanto ha dichiarato il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che ha è poi passato a parlare anche del voto in Italia: "Qualunque governo esca dalle prossime elezioni in Italia, dovrà fare in modo che il nostro Paese conti di più in Europa".