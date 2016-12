India, violentò e uccise studentessa: tenta suicidio in carcere

Ha tentato il suicidio in carcere Vinay Sharma, uno dei membri del "branco" che nel dicembre 2012 uccise dopo avere brutalmente violentato una studentessa indiana su un autobus in movimento a New Delhi. L'uomo, che ha ingerito alcune pillole e poi ha cercato di impiccarsi, è ricoverato in gravi condizioni, ma fuori pericolo. Aveva denunciato di essere vittima di ripetute violenze da parte della comunità dei detenuti.