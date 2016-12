India, uccisi 12 militanti maoisti

Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso 12 militanti maoisti, in uno scontro a fuoco nello Stato nord-orientale di Jarkhand. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. L'incidente, ha precisato l'agenzia, è avvenuto in una delle basi dei maoisti (conosciuti in India anche come naxaliti) nella foresta di Satbarwa del distretto di Palamu.