India, uccide a coltellate 14 familiari e si toglie la vita: tra le vittime 7 bimbi

Ha ucciso a coltellate 14 familiari , poi si è tolto la vita impiccandosi . E' successo in India , non lontano da Mumbai, nello Stato del Maharastra. Tra le vittime la moglie del killer, la sorella e 7 bambini . Una parente dell'uomo è sopravvissuta ed è ora ricoverata in ospedale. Gli inquirenti sperano di riuscire a ottenere dalla donna delucidazioni su una strage che, al momento, non ha alcun movente .

Gli omicidi sono avvenuti in una villetta nel quartiere di Thane, a nord della metropoli, dove la famiglia si era radunata per il fine settimana.



L'uomo, Hansil Warekar, 35 anni, ha tagliato la gola ai familiari mentre dormivano in diverse camere. La polizia ipotizza che abbia messo del sonnifero nella cena. Il vice commissario della polizia di Thane, Ashutosh Dumbare, ha detto che l'eccidio è avvenuto in piena notte: "L'accusato ha chiuso tutte le porte della casa e poi ha sgozzato i familiari nei loro letti. E' stato trovato un coltello vicino al suo corpo".



Warekar si occupava dell'amministrazione finanziaria di un'azienda privata. La polizia sta indagando su una possibile disputa familiare per degli immobili.