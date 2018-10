India, treno travolge folla sui binari: almeno 60 morti

Tragedia in India dove almeno 60 persone sono morte quando un treno ha travolto la folla che si era radunata sui binari durante le celebrazioni di un festa religiosa, per guardare i fuochi d'artificio. L'incidente si è verificato nei pressi di Amristar, nello stato del Punjab. Anche il premier Narendra Modi ha espresso il suo dolore per questa tragedia.

Il treno in corsa non è riuscito a fermarsi dopo l'impatto, secondo quanto riferito dalle autorità e filmato da diverse persone presenti. Il primo ministro del Punjab, Amarinder Singh, si è detto "scioccato per l'incidente" ed ha chiesto a tutti gli ospedali a tenersi pronti per accogliere i feriti.



Un deputato di Amritsar, Gurjeet Singh, si è chiesto chi abbia dato l'autorizzazione ad organizzare l'evento in quella zona. Centinaia di persone, in quel momento, stavano assistendo alle celebrazioni per la festività indù. Gli incidenti ferroviari sono comuni in India, ma quello odierno è stato tra i più cruenti degli ultimi anni. Nel 2016, 146 persone rimasero uccise nell'est del Paese, per il deragliamento di un treno.