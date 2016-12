India, treno deraglia in West Bengala, almeno due i morti

E' di due morti e numerosi feriti il bilancio del deragliamento di un treno nello Stato indiano nordorientale di West Bengala. Il locomotore e la prima carrozza del "Capital Express", si sono rovesciati all'improvviso per cause non ancora determinate. Questo nuovo incidente è giunto circa due settimane dopo quello avvenuto in Uttar Pradesh, dove 14 carrozze dello "Indore-Patna Express" si sono rovesciate vicino Kanpur causando oltre 100 morti.