India, tragico deragliamento ferroviario: drammatico il bilancio, oltre cento morti

Delle persone ricoverate in ospedale per le ferite riportate molte sono in gravi condizioni, spiega l'ispettore generale del distretto di polizia, Ahmed Zaki. Il dirigente della polizia ha sottolineato che, sebbene il numero di infortuni sia maggiore, molti sono già stati medicati e hanno lasciato il pronto soccorso con lesioni non gravi, quindi non è possibile avere un conteggio esatto del numero delle persone coinvolte nella tragedia ferroviaria.



"Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite", ha aggiunto il portavoce delle ferrovie indiane, R.D.Bajpayee. Il ministro dei Trasporti indiano, Suresh Prabhu, ha scritto nel suo account Twitter che le unità mediche mobili accorse sul luogo dell'incidente hanno trasportato tutti i feriti negli ospedali più vicini. Poi ha promesso indagini serie per individuare i responsabili dell'incidente e ha sottolineato che seguirà da vicino le operazioni di soccorso.



Una rete ferroviaria vecchia e letale - La rete ferroviaria indiana copre 65mila chilometri ed è la quarta per lunghezza nel mondo, dietro gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Inoltre ha 1,3 milioni di dipendenti e 12.500 treni al giorno che trasportano circa 23 milioni di passeggeri. Secondo uno studio pubblicato dal ministero dei Trasporti, gli investimenti in sicurezza sono fondamentali per il sistema ferroviario indiano, dove negli ultimi dieci anni ci sono stati 1.522 incidenti in cui 2.331 persone sono morte.