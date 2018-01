India, torture a ragazzina di 14 anni: arrestata dentista

Una dentista è stata arrestata dalla polizia a New Delhi, in India, per aver segregato e ripetutamente torturato la sua giovane domestica di 14 anni, originaria dello Stato di Jharkhand. La vicenda è venuta alla luce quando alla Commissione per le donne di New Delhi è giunta la telefonata di una persona che denunciava "grida disperate di una giovane" provenienti da un appartamento vicino al suo. Le indagini hanno accertato quanto stava accadendo.