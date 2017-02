India, testato con successo un nuovo missile intercettore

L'India ha testato con successo un missile intercettore progettato per individuare e distruggere missili balistici ostili nello spazio ancora prima che rientrino nell'atmosfera terrestre. Secondo un responsabile dell'Organizzazione di ricerca e sviluppo per la Difesa, nel suo secondo test il Prithvi Defence Vehicle ha intercettato con successo un missile in arrivo ad un'altezza di 100 chilometri al largo nella baia del Bengala.