India, tempeste di sabbia e fulmini: bilancio sale a 125 morti

E' salito a 125 morti in India il bilancio di violente tempeste di sabbia e fulmini che si sono abbattuti sul Paese. Lo riferiscono le autorità locali. Muri, alberi e pali dell'elettricità sono stati abbattuti dai forti venti, che spirano a oltre 130 chilometri orari in Uttar Pradesh, Rajastan e Punjab, nel nord del Paese. Nel sud invece, in Andhra Pradesh, sono stati registrati oltre 41mila fulmini.