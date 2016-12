India, stuprarono donna a New Delhi: due condannati a morte

Un tribunale indiano ha condannato due imputati a morte per impiccagione, e un terzo all'ergastolo, per lo stupro "brutale e a sangue freddo" nel marzo 2009 di una giovane dirigente di azienda di 28 anni, a New Delhi. La vittima fu torturata, violentata e uccisa "in modo crudele ed inumano" dal gruppo nonostante avesse dato ai tre tutto quello che aveva: gioielli d'oro, cellulare e carta di credito. I tre non hanno mostrato nessun pentimento.