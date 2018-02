India, sta per finire sotto al treno: bigliettaio lo salva da morte certa

Attimi di autentico terrore alla stazione ferroviaria di Kalyan, in India, quando un passeggero ha incautamente tentato di salire sul vagone di un treno già in movimento. L'incauta decisione avrebbe potuto costare molto cara al passeggero in ritardo, ma l'intervento di un addetto al controllo biglietti, presente sulla banchina, ha evitato il peggio. Lo ha afferrato al volo mentre era malamente afferrato a un maniglione della porta, evitando che finisse sotto il treno.

In un video che immortala la scena, si vede il convoglio in movimento e un uomo che sta per mollare la presa e cadere dal vagone, finendo sicuramente stritolato. Il coraggioso bigliettaio si accorge di quanto sta per accadere e afferra per la camicia il passeggero, facendolo cadere al sicuro, sulla banchina della stazione. Qualche "ammaccatura", ma la vita è salva.