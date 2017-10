India, Sonia Gandhi dimessa dall'ospedale torna a casa

La presidente del partito del Congresso indiano Sonia Gandhi è stata dimessa dall'ospedale di New Delhi dove era stata ricoverata a titolo precauzionale dopo aver manifestato venerdì dolori allo stomaco mentre si trovava a Shimla, capitale dello Himachal Pradesh. Nel 2011 la leader italo-indiana, che ha 70 anni, è stata operata negli Usa per una patologia allo stomaco mai chiarita ufficialmente, ma che per i media indiani era di origine tumorale.