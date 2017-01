India, scandalo AgustaWestland:libero su cauzione militare coinvolto

Un tribunale di New Delhi ha concesso la libertà provvisoria all'ex comandante dell'aeronautica militare indiana S.P. Tyagi, accusato di avere ricevuto tangenti per rendere possibile la fornitura da parte di AgustaWestland all'India di 12 elicotteri per il servizio VIP in una commessa del valore di 560 milioni di euro, poi cancellata. Lo riferisce la tv Times Now. La libertà provvisoria è stata concessa dietro pagamento di una cauzione.