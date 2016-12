21 marzo 2015 India: scalano i muri per suggerire agli esami scolastici dei figli, 300 arresti Mano pesante dopo il video dei genitori che s'arrampicano, rischiando la vita, sulle pareti delle scuole. Il filmato ha fatto il giro del mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:01 - Quasi 300 persone sono state arrestate in India mentre tentavano di far pervenire, scalando l'esterno degli edifici scolastici, testi di aiuto per ragazzi impegnati negli esami di Stato. E' accaduto nello Stato di Bihar. Il fenomeno è venuto alla luce due giorni fa, filmato da un passante. Il video ha fatto immediatamente il giro dei media e dei social network di tutto il mondo, suscitando l'ira delle autorità.

Diversi reparti di agenti si sono appostati vicino alla maggior parte degli edifici scolastici, cercando di bloccare quanti, noncuranti dell'avvertimento del governo, cercavano di far pervenire lo stesso agli esaminandi suggerimenti e bigliettini. La polizia, riferisce l'agenzia di stampa Ians, ha perfino sparato in aria in due distretti - Vaishali e Bhojpur - dove è stato arrestato il grosso dei trasgressori.