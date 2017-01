India, offende inno nazionale: scrittore arrestato in Kerala

Uno scrittore del Kerala, nell'India meridionale, è stato arrestato dalla polizia e accusato di sedizione per aver pubblicato sulla sua pagina Facebook un brano di un suo romanzo considerato oltraggioso per l'inno nazionale. Di recente la Corte Suprema indiana ha disposto che l'inno nazionale deve essere eseguito prima della proiezione di un film nelle sale di tutto il Paese, e che gli spettatori dovranno ascoltarlo in piedi.