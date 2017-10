India, nuova strage di bimbi in ospedale: 61 morti in 72 ore

Nel giro di 72 ore almeno 61 bambini indiani, per lo più neonati, sono morti nell'ospedale Baba Raghav Das di Gorakhpur, lo stesso dove in una settimana all'inizio di agosto erano morti altri 70 piccoli, apparentemente per mancanza di ossigeno. Lo riferiscono i media locali. Secondo fonti sanitarie almeno sette bambini sono morti di encefalite, mentre gli altri sono deceduti per altre malattie.