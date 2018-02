India: niente dote, fa asportare un rene alla moglie per venderlo

Stanco di aspettare il pagamento di una dote da tempo concordata di 200mila rupie (circa 2.500 euro), un indiano del Bengala Occidentale ha deciso di far asportare alla moglie un rene per venderlo ad un commerciante di Chhattisgarh. La vicenda, riferisce il New Indian Express, risale a due anni fa quando Rita Sarkar, 27 anni, fu ricoverata dal marito Biswajit Sarkar in una clinica di Kolata, ufficialmente per trattare una presunta appendicite.