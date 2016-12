India, morta suor Nirmala Joshi: sostituì Madre Teresa di Calcutta

Suor Nirmala Joshi, scelta da Madre Teresa per la sua successione alla guida delle Missionarie della Carità di Calcutta, è morta all'età di 81 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Un responsabile della congregazione ha detto che negli ultimi giorni "la superiora non si era sentita bene e la sua salute è andata rapidamente deteriorandosi". Il presidente indiano Mukherjee ha definito il decesso "una grave perdita per Kolkata e per il mondo".