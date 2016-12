India:marò Girone non va in Italia

"Se Salvatore Girone venisse autorizzato a rientrare in Italia, ci sono forti possibilità che non tornerebbe in India per farsi processare, nemmeno se l'arbitrato internazionale dovesse decidere che la giurisdizione sul caso dei marò è indiana". Lo ha detto l'avvocato di parte indiana, il francese Alain Pellet, nelle repliche al Tribunale sul diritto del mare di Amburgo, motivando il no dell'India alle misure urgenti richieste dall'Italia.