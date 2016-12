India, lite per la musica alle nozze: padre dello sposo ucciso da invitato

Una festa di nozze si è trasformata in tragedia nella città di Dehradun, in India , a causa di una lite per la musica finita nel sangue. Un gruppo di giovani invitati al matrimonio, ubriachi, hanno chiesto al deejay di suonare canzoni di Bollywood ma il padre dello sposo, visto l'ora tarda, ha bloccato la musica. Ne è nata un'accesa discussione, all'improvviso uno degli invitati ha estratto una pistola sparando all'uomo e uccidendolo .

A scatenare l'ira del giovane che ha ucciso il padre dello sposo sarebbe stata la richiesta di lasciare la festa. Il ragazzo, sentitosi offeso, avrebbe reagito sparando all'uomo. Trasportato in ospedale, per il padre dello sposo non c'è stato più nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.