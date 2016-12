19 marzo 2015 India, la figlia non vuole andare a scuola: padre la lega al portapacchi e ce la trascina All'episodio ha casualmente assistito un giornalista che ha documentato con tanto di foto l'intera scena e ha denunciato l'accaduto, facendo finire il padre in manette Tweet google 0 Invia ad un amico

14:25 - La figlia di sette anni si rifiutava di andare a scuola e il padre è passato rapidamente dalle minacce ai fatti, legandola al portapacchi del suo scooter e trascinandola fino in classe. E' accaduto in un remoto villaggio dell'Uttar Pradesh, in India. All'episodio ha casualmente assistito un giornalista che ha documentato con tanto di foto l'intera scena e ha denunciato l'accaduto, facendo finire il padre in manette.