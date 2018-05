22 maggio 2018 12:32 India, la chiamano la "madre che abbraccia": ha toccato oltre 32 milioni di persone La chiamano Mahatma, come Gandhi, ma lei preferisce essere conosciuta come Amma Mata, "madre Mata". Ha fedeli in tutto il mondo, dallʼAutralia alla Svizzera

"Ogni tanto tutto quello di cui abbiamo bisogno è un abbraccio", ha twittato Kanye West il 21 maggio. Ma non si riferiva a un gesto qualunque. Subito dopo ha aggiunto la foto di Amma Mata, "madre Mata", una leader spirituale indiana che gira il mondo portando abbracci. Si calcola che oltre 32 milioni di persone siano state toccate da lei. Da un piccolo villaggio del Kerala, fino ai discorsi all'Onu, Mata ormai è conosciuta da chi la segue semplicemente come "la madre che abbraccia".

Com'è iniziata la missioneSecondo quanto riportato sul sito italiano della sua Ong, "Embracing the World", Mata Amritanandamayi è nata nel 1953 in un'umile famiglia di pescatori. Da piccola era incaricata di raccogliere gli avanzi di cibo dal villaggio, per dare da mangiare ai pochi animali che possedevano. E' stato in questo modo che ha conosciuto la povertà e la sofferenza in cui vivevano molte persone in India. Cercava così di portar loro qualcosa da mangiare, o qualche abito, ma soprattutto il conforto di un abbraccio. Un'idea che inizialmente non piaceva ai suoi genitori: non era bene, infatti, che una ragazzina entrasse in contatto con chiunque, uomini e donne.

La madre che abbraccia Da quel momento, Mata avrebbe iniziato a portare il proprio conforto ovunque servisse. Prima nel suo Paese, poi in giro per il mondo. Dall'Australia alla Svizzera, dal Kenia allo Sri Lanka. Fino ad oggi si calcola che abbia abbracciato oltre 32 milioni di persone. Durante un incontro in Australia nel 2012 addirittura, ha accolto 40mila fedeli in 20 ore, senza mai riposarsi. "Dove c’è vero amore, tutto avviene senza sforzo", ha commentato. In India è già vista come una reincarnazione del divino, tanto che la chiamano Mahatma, "grande anima", proprio come Gandhi. Ma lei preferisce rappresentare la maternità ed essere conosciuta come "la madre che abbraccia".