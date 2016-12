India, italiani fuori dal carcere dopo 5 anni

17:38 - Tomaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, i due italiani da cinque anni in carcere a Varanasi dopo una condanna all'ergastolo revocata dalla Corte Suprema sono liberi. Lo ha annunciato l'ambasciatore d'Italia, Daniele Mancini. I giovani, per andare a New Delhi, hanno bisogno di un documento di immigrazione che verrà loro consegnato martedì. "La cosa più importante - dicono i genitori di Tomaso - è che possano finalmente riassaporare la libertà".

All'uscita del carcere i due hanno scattato una foto ricordo con il direttore del penitenziario Ashish Tiwari. "Erano molto emozionati - ha detto il responsabile - ed è comprensibile perché è come se la loro vita fosse stata congelata per lungo tempo". "Gli auguro tutto il bene possibile - ha aggiunto - perché sono due bravi ragazzi e che hanno sempre tenuto un comportamento corretto".



Tomaso: "Finalmente sono fuori" - "Sono fuori. Finalmente sono fuori". Tomaso Bruno è emozionato davanti all'ambasciatore e al suo collaboratore che lo attendono sulla porta del penitenziario di Varanasi. "E' finito un incubo, ora vogliamo tornare a casa e riabbracciare familiari e amici che non ci hanno mai fatto sentire soli", ha detto Tomaso all'ambasciatore, secondo quanto riferito dal padre del ragazzo.