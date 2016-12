India, incendio in una fabbrica di abbigliamento: almeno 13 morti

Un incendio è scoppiato in una fabbrica di abbigliamento di Sahibabad, nello Stato centro-settentrionale di Uttar Pradesh, causando la morte di 13 persone. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e volanti della polizia per facilitare il lavoro delle squadre di soccorso. Numerose persone ferite e in gravi condizioni sono state trasferite negli ospedali della zona e secondo fonti sanitarie il bilancio delle vittime potrebbe aumentare.