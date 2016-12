India, incendio in un tempio nel Kerala: 105 morti

L'incendio è scoppiato intorno alle 3 del mattino nel complesso di templi indu' di Puttingal, nel villaggio di Paravoor, a nord della capitale dello Stato, Thiruvananthapuram. In quel momento c'erano migliaia di persone nel complesso, per la giornata conclusiva della festa di sette giorni in onore della dea Bhadrakali, una incarnazione della dea Kali venerata nel sud dell'India.



Ogni anno per l'occasione si tiene una gara di fuochi artificiali fra diversi gruppi. La competizione quest'anno non era autorizzata, perché l'Alta Corte del Kerala aveva vietato simili manifestazioni nel tempio.



Una scintilla da un fuoco d'artificio ha dato fuoco a una batteria di botti che erano stati depositati nel tempio per una esibizione successiva. Gli ordigni sono esplosi e hanno appiccato rapidamente il fuoco al complesso, intrappolando i fedeli. Testimoni parlano di ripetute esplosioni dall'edificio dove erano stoccati i botti e di pezzi di cemento che volavano a grande distanza. Le tv locali hanno mostrato immagini di alte colonne di fumo che si alzavano dal complesso e di fuochi artificiali che continuavano a partire. Le fiamme sono state domate e i vigili del fuoco stanno perlustrando le macerie alla ricerca di morti e feriti.



Premier: "200mila rupie per famiglie vittime" - Secondo l'emittente Ndtv almeno 10.000 persone erano presenti nella notte al momento dell'avvio dello spettacolo di fuochi artificiali. Il primo ministro Narendra Modi ha annunciato l'assegnazione di 200mila rupie (2.900 euro) ad ogni famiglia che ha avuto una persona deceduta.