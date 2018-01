India, incendio in fabbrica di fuochi d'artificio a Delhi: 17 morti

Un incendio è scoppiato in una fabbrica di fuochi d'artificio nel quartiere di Bawana a New Delhi, in India, causando la morte di 17 persone e il ferimento di almeno altre 30. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pti. Le fiamme hanno provocato l'esplosione del materiale pirotecnico che era già pronto per l'imballaggio. Dieci delle vittime sono donne.