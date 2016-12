India, il premier lancia un hashtag e un selfie per salvare le bambine

"Un selfie con tua figlia". Così il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha lanciato una campagna su Twitter a favore delle figlie femmine. In India infatti le discriminazioni, le sterilizzazioni di massa e gli stupri sono all'ordine del giorno. E avere delle figlie femmine in un Paese dalla povertà endemica rappresenta ancora una sventura, "un peso per la famiglia". Le regole sociali impongono ai padri di fornire una dote in beni e denaro spropositata. In questo contesto il numero di aborti e neonate abbandonate non sembra diminuire.