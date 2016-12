India, il film della Bbc sugli stupri bloccato da Youtube

15:03 - Il documentario "India's Daughter" della registra britannica Leslee Udwin, contenente l'intervista a uno degli autori dello stupro di gruppo di una studentessa indiana nel 2012, è stato bloccato per il pubblico indiano su YouTube. Fino al momento dell'interdizione, il filmato aveva ottenuto 2.843 "mi piace" e 530 "non mi piace". Il video è stato trasmesso anche dal canale 4 della Bbc, non disponibile però sui servizi via cavo indiani.

Intanto su questa vicenda è in corso uno scontro fra i principali canali indiani "all news" in inglese. Ndtv, che aveva acquisito l'esclusiva del documentario senza però poterlo trasmettere, ha difeso la legittimità del lavoro della Udwin, mentre Times Now, forse la principale tv per audience lo ha fortemente criticato parlando di "sfida all'autorità dello Stato" da parte della Bbc.



Da parte sua Ibn-Cnn pone il tema in forma interrogativa, propendendo per la non opportunità della proibizione del filmato, mentre Headlines Today e XNews preferiscono minimizzare il problema puntando su altri temi.



La decisione della Bbc di trasmettere ieri sera il documentario è stata condannata pure dal ministro dell'Interno Rajnath Singh, il cui governo non esclude un'azione giudiziaria contro l'emittente britannica.