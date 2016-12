India, il caldo killer uccide ancora: le vittime ora sono più di 1.700

L'ondata di caldo torrido che ha investito parte dell'India non ha dato cenni di cedimento oggi causando in due soli Stati (Andhra Pradesh e Telangana) 414 morti e facendo salire le vittime oltre quota 1.700. Il Dipartimento indiano di meteorologia (Imd) ha avvertito che l'emergenza persisterà nei prossimi due giorni in varie zone di Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Jharkhand, Madhya Pradesh e Chhattisgarh.

Un centro studi sul clima sostiene che l'ondata di caldo potrebbe essere legata ai cambiamenti climatici del pianeta. Il Centro per la Scienza e l'Ambiente di New Delhi (CSE) ricorda in un comunicato che il 2014 è stato uno degli anni più caldi mai registrati in India e che le temperature medie degli ultimi dieci anni sono in netto aumento.



Il clima torrido ha investito per la prima volta gli stati sud orientali dell'Andhra Pradesh e Telangana dove è stata registrata la stragrande maggioranza delle vittime. Il Cse prevede che le ondate di caldo saranno più frequenti nei prossimi anni e che aumenteranno i fenomeni estremi. Per esempio, come fa notare l'esperta Arjuna Srinidhi, "il periodo attuale di caldo record risulta più corto di quello del 2010, ma sta causando più morti". Ciò potrebbe essere dovuto "all'improvviso cambiamento nelle temperature dopo un periodo prolungato di freddo e pioggia a febbraio e marzo".