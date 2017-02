India, giunta a Mumbai la donna più pesante del mondo per le cure

L'egiziana Eman Ahmed, considerata con i suoi 500 chilogrammi la donna più pesante del mondo, è giunta a Mumbai (India centrale) per sottoporsi ad un complesso intervento chirurgico nell'ospedale Saifee. La donna, che ha 36 anni, da 25 anni non usciva di casa ad Alessandria, era in condizioni tali da spingere i famigliari a lanciare un appello internazionale. La richiesta è stata accolta dal medico indiano e filantropo di Mumbai, Muffazal Lakdawala.