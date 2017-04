India, giovane turista tedesca violentata mentre prendeva il sole

Una tedesca in vacanza nello Stato indiano di Tamil Nadu è stata assalita e violentata da tre persone mentre prendeva il sole sulla spiaggia di Mahabalipuram. I tre, apparentemente in stato di ebbrezza, hanno trascinato la 25enne in una zona appartata della spiaggia per compiere la violenza. La vittima poi è riuscita a fuggire e dopo aver preso contatto con l'ambasciata a New Delhi, la donna ha presentato una denuncia: due i fermati.