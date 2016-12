India, falso allarme in aeroporti

Gli aeroporti indiani di New Delhi e Bangalore sono stati per diverse ore in emergenza durante la notte dopo che uno sconosciuto (che ora le autorità sostengono di avere individuato), ha telefonato comunicando falsi allarmi di bombe su sei aerei di compagnie internazionali e nazionali. Alcuni dei voli erano già partiti e sono stati fatti subito rientrare. L'emergenza è stata revocata solo dopo i controlli degli artificieri su tutti gli aerei.