India, emergenza idrica a New Delhi

In India le violenze della comunità Jat nello Stato di Haryana hanno creato una grave emergenza idrica a New Delhi, a causa del blocco del principale canale di rifornimento dei sette impianti che trattano l'acqua distribuita ai 18 milioni di abitanti della capitale. I manifestanti, che rivendicano maggiori privilegi in occupazione e istruzione, hanno bloccato il canale Munak, che trasferisce ogni giorno oltre 20mila litri d'acqua al secondo a Delhi.