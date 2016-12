India, donna ferita da un misterioso blocco di escrementi ghiacciati

Rajrani Gaud è stata colpita a una spalla dal blocco grande come un pallone da calcio, mentre si trovava in strada. Ha detto di "essere stata fortunata a essere viva" perché il ghiaccio ha urtato una terrazza prima di colpirla.



L'ipotesi della stampa indiana è che si tratti di "blue ice", blocchi di ghiaccio che si formano in cielo a causa di perdite di liquami dai serbatoi degli aerei e che sono azzurrini per via del disinfettante usato. Il liquido si congela per le basse temperature e poi si stacca quando il velivolo scende a quote più basse. Il caso è stato segnalato da un esperto di aviazione di New Delhi, Bimal Kumar Srivastav, alle autorità indiane in base a una specifica legge che prevede rimborsi dalle compagnie aeree se è provata la provenienza dell'oggetto.